Женевский раунд переговоров по Сирии перевалил за экватор: оптимизм и разногласия

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Переваливший в среду через экватор седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве внушает, скорее, оптимизм, судя по позитивным оценкам, которые дают дискуссиям его участники. Вместе с тем, разногласия сохраняются.

В "московской" группе сирийской оппозиции в среду заявили, что согласны с обсуждаемыми рабочими документами, включая предложенные спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой 12 базовых принципов политического урегулирования. Такой же настрой характерен для "каирской" платформы. В свою очередь в "эр-риядской" группе выразили удовлетворение тем, как проходит дискуссия по "второй [конституция] и третьей [выборы] корзинам" технических консультаций.

Кроме того, все три платформы оппозиции в унисон говорят о подвижках на пути к созданию общей делегации.

Полезные консультации

Глава делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) - "эр-риядской" группы - Насер аль-Харири сказал журналистам после встречи с эмиссаром ООН: "Мы обсудили нынешнюю ситуацию в политическом процессе. Технические консультации были очень полезными и касались второй и третьей "корзин", а также неофициального документа Стаффана де Мистуры об общих принципах будущего сирийского государства, а не только переходного периода".

По словам Аль-Харири, ВКП открыт к обсуждению с двумя другими платформами оппозиции вопроса об объединении. На этом пути "достигнут определенный прогресс" и сейчас "нужен общий фундамент для выработки общей позиции". "Переговоры были очень важными и серьезными, они еще не закончены", - констатировал он.

В свою очередь представитель "московской" платформы Муханнад Длейкан после встречи с де Мистурой выразил уверенность, что "оппозиция способна выступить объединенной, выработать общую позицию и подготовиться к возможным прямым переговорам" с делегацией правительства Сирии.

Вместе с тем Длейкан оговорился, что дату прямых переговоров спрогнозировать невозможно - многое будет зависеть от международной обстановки.

Создание единой делегации оппозиционных сирийских групп на переговорах расценивается экспертами как фактор, который мог способствовать прогрессу в поиске урегулирования сирийского конфликта.

"Точки несоприкосновения"

Противоречивость позиции ВКП, однако, вновь проявилась в требовании об уходе со своего поста президента Сирии Башара Асада. Журналисты попросили аль-Харири прокомментировать высказанное в среду главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Брюсселе мнение о том, что сирийская оппозиция должна отказаться от предварительных условий на переговорах в Женеве.

"Отсутствие прогресса на политической арене имеет только одну причину, и эта причина - режим Башара Асада", - заявил в ответ глава делегации ВКП. По его словам, руководство Сирии "не предоставило какого-либо видения переходного периода" в стране и является "препятствием для политического процесса".

Если Асад покинет страну, то она будет жить в мире, считает аль-Харири.

Лавров заявил ранее в Брюсселе, что сирийская оппозиция должна отказаться от ультиматумов и предварительных условий на переговорах. "Надеемся, что и правительство, и оппозиция будут стремиться достигать конструктивных договоренностей, - подчеркнул министр. - В этой связи важно, чтобы оппозиция отказалась от ультиматумов и работала на основе тех требований, которые содержатся в резолюции СБ ООН 2254, а именно о необходимости договариваться с правительством, а не требовать смены режима или выдвигать какие-то еще предварительные условия".

"Эр-риядская" группа сирийской оппозиции неоднократно на предыдущих раундах в ультимативном тоне настаивала на уходе Асада со своего поста. Однако такой подход не нашел поддержки у других платформ оппозиции.

Длейкан подчеркнул на встрече с прессой, что "московская" группа выступает против выдвижения предварительных условий на переговорах. "Мы не хотим обсуждать то, что не содержится в резолюции Совета Безопасности ООН 2254. Выдвижение предварительных условий неприемлемо, - сказал он, отвечая на вопрос о разногласиях между "московской" группой и ВКП по поводу будущего Асада. - Неприемлемо выставлять это как приоритет на переговорах. Не должно быть предварительных условий".

Есть и другие "точки несоприкосновения" в лагере оппозиции. "Московская" группа не согласна с "эр-риядской" в отношении политического перехода в Сирии, сказал ТАСС председатель "московской" платформы Кадри Джамиль. "В среду мы (три группы оппозиции - прим. ТАСС) не собирались, - сообщил он. - Вчера, 11 июля, начали обсуждение вопроса [политического перехода] без ООН, изложили свои точки зрения".

"Конечно, мы не согласны с их точкой зрения, а они - с нашей, - отметил Джамиль. - Но когда мы начали обсуждение конституции, то были на 100 процентов не согласны друг с другом, однако достигли согласия. Разногласия есть, само собой разумеется. Мы пять лет работали по отдельности, не зная друг друга".

Что дальше?

Джамиль считает, что для работы между женевскими раундами можно было бы создать группы по темам межсирийских переговоров. "Решили, что нужно активизировать как можно больше "корзин". Сейчас активизирована до предела "корзина" конституции, - пояснил председатель "московской" платформы. - Во вторник, 11 июля, начали обсуждать "корзину" по теме выборов, работали также по "корзине" борьбы с терроризмом".

"Сейчас наметилась тенденция к созданию группы или нескольких групп, которые будут работать по всем "корзинам" в промежутках между раундами", - отметил собеседник агентства.

Встречи с делегацией Дамаска

В среду встречи с делегацией правительства Сирии, возглавляемой постоянным представителем этой страны при ООН Башаром Джаафари, у де Мистуры не было. Она намечена на четверг. Это будет уже второе их рандеву в ходе нынешнего раунда. Предыдущая встреча, состоявшаяся 11 июля, увенчалась двумя важными начинаниями - стартом дискуссий делегации Дамаска и офисом спецпосланника по вопросу о борьбе с терроризмом, который включен в "четвертую корзину".

Кроме того, юридические эксперты делегации правительства приступили к техническим консультациям с экспертами офиса де Мистуры по вопросам урегулирования в Сирии.

Завершение начавшегося 10 июля раунда запланировано на 14 июля.