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Белый дом назвал смехотворной идею демократов об импичменте Трампа

Международная панорама
13 июля, 1:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс считает эту инициативу "политической игрой в ее наихудшем проявлении"

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/LUKAS BARTH

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Инициатива импичмента президента США Дональда Трампа, которую внесли в среду в Палату представителей двое конгрессменов-демократов, является смехотворной и представляет собой политическую игру в ее наихудшем проявлении. Об этом в среду первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

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"Я думаю, что это абсолютно смехотворно и представляется ничем иным, как политической игрой в ее наихудшем проявлении", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин в среду выдвинули инициативу импичмента президента США Дональда Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

В тексте соответствующей резолюции, которую он озаглавил как Статьи об импичменте, говорится, что "Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, выносится импичмент за особо тяжкие преступления и поступки". Трамп также обвиняется в "нарушении присяги на верность конституции" и "нарушении конституционного обязательства обеспечивать выполнение законов".

Вместе с тем вероятность того, что выдвинутая демократами инициатива будет утверждена Палатой представителей крайне мала, поскольку в настоящее время большинством там располагают республиканцы.

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