Сенат Бразилии одобрил назначение нового генпрокурора на фоне скандала вокруг президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июля. /ТАСС/. Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии одобрила назначение Ракел Додж на должность генерального прокурора республики. Соответствующее решение было принято в среду в ходе специального заседания 74 голосами против одного.

Согласно бразильскому законодательству, президент страны выбирает руководителя Генпрокуратуры из трех кандидатов, предложенных ведомством по итогам внутреннего голосования. Обычно глава государства назначает на данную должность претендента, получившего наибольшую поддержку среди своих коллег, однако действующий бразильский лидер Мишел Темер нарушил эту традицию. Лидером по числу набранных голосов стала не Додж, а прокурор Николау Дину, который не раз выступал с критикой президента.

Ракел Додж - первая женщина, которая возглавит Генеральную прокуратуру республики. Она сменит на этом посту Родригу Жано, чьи полномочия истекают в сентябре.

Именно Жано 26 июня обратился в Федеральный верховный суд страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии следствия, с марта по апрель 2017 года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.