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Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин

Международная панорама
13 июля, 3:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

Американский лидер отметил, что позиция Вашингтона по целому ряду направлений расходится с той, которой придерживается Москва

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не спросил российского лидера Владимира Путина на встрече в Гамбурге о том, оказывал ли тот ему поддержку. Об этом американский лидер заявил в среду в интервью агентству Reuters.

"Жаль, что я не задал Путину только один вопрос: "Верно ли, что вы поддерживали меня?" - отметил американский лидер. Трамп добавил, что его позиция по целому ряду направлений расходится с той, которой придерживается Россия.

Вопрос о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы

Во время интервью была затронута тема приписываемых России попыток повлиять на исход президентских выборов в США. Трамп опроверг утверждения о связях его штаба с должностными лицами в РФ. "Не было никакой координации. Это самая глупая идея из тех, о которых я слышал", - подчеркнул он. Президент США заверил, что спекуляции на эту тему в США не мешают работе его администрации. "Белый дом функционирует прекрасно, несмотря на выдумки демократов", - указал он.

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© Сергей Коньков/ТАСС

Источник: Трамп в Гамбурге согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности

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Трамп отметил, что спрашивал Путина на встрече, был ли он причастен к якобы имевшим место попыткам вмешаться в выборы, и получил однозначный отрицательный ответ. По словам американского лидера, он посвятил вопросам на эту тему от 20 до 25 минут.

При этом американский лидер не стал напрямую отвечать на вопрос, поверил ли он президенту РФ, который во время их встречи на саммите "двадцатки" в Гамбурге отверг любые предположения о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. "Что-то произошло, и мы должны выяснить, что именно, потому что мы не можем позволить, чтобы такие вещи происходили с нашим избирательным процессом", - сказал американский лидер.

Агентство также пишет, что, говоря о президенте РФ и якобы российском влиянии на выборы, Трамп заявил: "Кто-то сказал, что если бы он на самом деле сделал это, то вы бы об этом не узнали. Это очень интересный аргумент".

Президент США также ушел от прямого ответа по поводу того, считает ли он, что может доверять Путину, отмечает агентство. "Я не из тех, кто доверяет слишком большому числу людей", - признал Трамп.

"Но он лидер России, - отметил глава Белого дома, говоря о президенте РФ. - Это вторая наиболее могущественная ядерная держава в мире. Я лидер Соединенных Штатов, я люблю мою страну. Он [Путин] любит свою страну".

О встрече Трампа и Путина

Путин и Трамп провели 7 июня первую личную встречу. Беседа состоялась в рамках саммита "двадцатки" и продолжалась вместо запланированных 30 минут 2 часа 15 минут. Президент России, выступая впоследствии на пресс- конференции, заявил, что, по его мнению, Трамп принял его доводы о невмешательстве Москвы в американские выборы. По словам российского лидера, данная тема обсуждалась на встрече двух президентов, причем Трамп "уделил этому много внимания".

Трамп, выступая в Варшаве после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой, заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы США неизвестен, несмотря на доклад американской разведки на эту тему.

Ранее с американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивалась в ход избирательной кампании президента США. Российская сторона эти заявления опровергала также неоднократно.

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