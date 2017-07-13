Пенс: Трамп бросит вызов каждому, кто угрожает американскому образу жизни

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп является лидером свободного мира и готов бросить вызов каждому, кто ставит под угрозу американский образ жизни и образ жизни стран Запада. С таким заявлением выступил в среду в городе Лексингтон (штат Кентукки) вице-президент Майкл Пенс.

Он, обращаясь к представителям местного среднего и малого бизнеса, назвал историческими завершившийся в минувшие выходные визит Трампа в Польшу и Германию.

"Президент Дональд Трамп продемонстрировал всему миру, что у нас снова есть американский президент, который без страха и упрека является лидером свободного мира", - полагает Пенс.

"В наше время расширения числа вызовов и появления новых неведомых угроз президент Трамп приветствовал всех, кто дорожит свободой и вместе противодействует силам, угрожающим нашим ценностям, культуре, вере и традиции, которая превратила нас в тех, кем мы являемся сейчас", - продолжал вице-президент. По его словам, Трамп "ясно заявил всему миру и всем, кто угрожает нашему образу жизни, что Запад никогда не сломить, наши ценности будут побеждать, наши народы процветать, наша цивилизация торжествовать".

Пенс процитировал таким образом фрагмент из речи президента США 6 июля на варшавской площади Красиньских. Американский лидер заявил, что выступает "в географическом сердце Европы" и видит в польском народе "душу Европы".

Под занавес выступления Трамп выразил уверенность в том, что "фундаментальный вопрос современности сводится к тому, имеется ли у Запада воля для выживания".

"Мы можем иметь крупнейшую экономику и самое смертоносное оружие на Земле, но если у нас нет сильных семей и сильных ценностей, то мы будем слабы и не выживем", - заявил президент США. А всем, "кто готов забыть о критической важности этих вещей", он рекомендовал приехать в страну, которая, на его взгляд, "никогда этого не делала" - в Польшу.