Великобритания обновит комплекс обороны истребителей Typhoon за более чем $50 млн

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ТАСС, 13 июля. Великобритания потратит $52 млн на модернизацию бортового оборонного комплекса истребителей Typhoon королевских ВВС. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Минобороны страны Майкла Фэллона.
Согласно его данным, улучшением оборонительной системы будет заниматься итальянская компания Leonardo. По мнению британских властей, обновленные системы должны будут помочь истребителям при участии в миссиях против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.