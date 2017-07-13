Комиссар СЕ: закон РФ о НКО нарушает права человека

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ТАСС, 13 июля. Законодательство России о некоммерческих организациях (НКО) "не соответствует международным и европейским стандартам" в области прав человека. Такое мнение высказал комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Нилс Муйжниекс в комментариях, представленных в Европейский суд по правам человека и опубликованных в четверг на сайте СЕ.
Отмечается, что речь идет о группе дел, в которых оспаривается закон РФ о НКО. Муйжниекс 16 мая этого года информировал ЕСПЧ о решении воспользоваться своим правом выступить в качестве третье стороны в 49 делах, касающихся России. "Применение этого закона оказывает сдерживающий эффект на работу организаций гражданского общества в Российской Федерации и представляет собой вмешательство в права на свободу объединений и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников, иногда приводя к серьезным последствиям. Помимо проблем с обеспечением финансирования, затронутые организации и работающие в них сотрудники могут быть подвержены маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям", - считает правозащитник.
В своем комментарии он заявил о расплывчатости понятия "политическая деятельность" применительно к НКО, которое было уточнено федеральным законом РФ от 2 июня 2016 года. "Деятельность, которую закон квалифицирует как политическую, на самом деле является распространенной, основополагающей и естественной формой осуществления организациями гражданского общества своей работы, что является важнейшим элементом демократического общества", - полагает Муйжниекс.
Он также заявил, что международные стандарты в области прав человека предусматривают свободное обращение НКО за финансированием и такое же свободное его получение. При этом оно может быть предоставлено не только публичными органами власти внутри государства, но и институциональными или индивидуальными донорами других стран или многосторонних учреждений "с учетом ограничений, связанных исключительно с таможенными правилами, нормами обмена валюты и борьбой с отмыванием денег, а также с выборами и финансированием политических партий".
"Требования отчетности организаций должны устанавливаться на равной и непредвзятой основе, независимо от источников дохода", - заключил комиссар Совета Европы.