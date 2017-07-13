Вердикт по делу Лулы да Силвы может полностью изменить расклад политических сил в Бразилии

Бразильский судья Сержиу Моро в среду вынес вердикт, который может полностью изменить расклад сил на следующих выборах в этой республике. Он приговорил экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву - одного из самых популярных в Бразилии политиков - к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения по делу о коррупции и отмывании денег.

"Обвиняемый скрывал и отрицал получение незаконных благ, переданных ему в связи с тем, что он занимал пост президента республики", - говорится в решении судьи. Речь идет о первом в истории Бразилии случае, когда бывший глава государства приговаривается к тюремному сроку за коррупцию.

Решением суда экс-президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

Этот вердикт не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый после подачи апелляции может оставаться на свободе до тех пор, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь идет пока лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.

Адвокаты экс-президента Кристиану Занин Мартинс и Валеска Тейшейра Занин Мартинс уже сообщили, что обжалуют вердикт. "Мы докажем невиновность Лулы [да Силвы] во всех беспристрастных судах и в ООН", - говорится в их совместном заявлении.

"Лула [да Силва] невиновен. На протяжении более чем трех лет он является жертвой политически мотивированного расследования. Нет ни одного доказательства его вины, в то время как доказательства его невиновности игнорируются", - добавили адвокаты.

О намерении подать апелляцию на решение судьи Моро сообщили и представители Федеральной прокуратуры Бразилии - они намерены добиваться более длительного тюремного срока для экс-президента. "Рабочая группа, действующая в рамках операции "Автомойка" (она расследует хищения в государственной нефтегазовой компании Petrobras - прим. ТАСС), обжалует приговор с тем, чтобы добиться ужесточения наказания", - отмечено в сообщении, опубликованном на сайте телеканала Globo.

Дело о квартире у океана

Обвинительный приговор в отношении Лулы да Силвы был вынесен по делу о трехуровневой квартире, расположенной на побережье Атлантического океана в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Следователи пришли к выводу, что экс- президент является истинным владельцем этой роскошной недвижимости. По их версии, квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с компанией Petrobras, а потому Лула да Силва не задекларировал ее как свою собственность.

В сентябре 2016 года экс-президенту были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег на сумму более 3,7 млн реалов ($1,1 млн по курсу, действовавшему в тот момент) - именно во столько прокуратура оценила недвижимость и сделанный там ремонт.

Сейчас Лула да Силва является фигурантом еще четырех уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса авторитетного социологического центра Datafolha ("Датафолья"), обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.

Аналогичный результат показал и опрос Datafolha от 26 июня. По его данным, если бы голосование состоялось в ближайшие дни, кандидатуру Лулы да Силвы в первом туре поддержали бы 29-30% избирателей, а во втором - он обошел бы практически всех действующих политиков. Потерпеть поражение экс-президент мог бы лишь от того самого судьи Сержиу Моро, который в среду приговорил его к тюремного сроку. Однако представитель бразильского правосудия не раз отрицал намерение участвовать в политической борьбе.

Таким образом, несмотря на все уголовные процессы, Лула да Силва остается одним из самых популярных политиков Бразилии и уж точно - самым популярным представителем ее левых сил. В его отсутствие Партии трудящихся, членом которой является экс-президент, будет сложно найти кандидата, способного выиграть выборы у центристов или консерваторов.

"Охота на ведьм" и "издевательство"

Именно поэтому первые заявления, осуждающие вердикт, прозвучали именно со стороны политиков, исповедующих левую идеологию. Преемница Лулы да Силвы на посту главы государства, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф назвала приговор "издевательством". "Решение без каких-либо доказательств приговорить Луиса Инасиу Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюрьмы является издевательством. Это очевидная несправедливость и юридический абсурд, который позорит Бразилию. Лула [да Силва] невиновен, и этот приговор тяжело ранит демократию", - написала Руссефф на своей странице в Facebook.

"На протяжении нескольких лет Лула [да Силва], самый популярный президент в истории Бразилии и один из выдающихся мировых государственных деятелей XXI века, страдает от беспощадного преследования. Когти путчистов (так Руссефф называет инициаторов и сторонников ее импичмента - прим. ТАСС) пытаются разрушить историю героя бразильского народа. Но у них ничего не выйдет", - добавила экс-президент.

Свою солидарность с бывшим бразильским лидером также выразил в своем Twitter президент Боливии Эво Моралес. "Наша поддержка брату Луле да Силве на фоне этой охоты на ведьм, с поддержкой своего народа он со всем справится", - написал глава государства.

"Они хотят изгнать брата Лулу. Бразильская олигархия боится его лидерства и присутствия в Латинской Америке", - добавил президент Боливии. По его мнению, бывший глава государства является "потенциальным кандидатом, который гарантировал победу бразильского народа".

Рынок - "за" вердикт, профсоюзы - "против"

После оглашения вердикта сторонники Лулы да Силвы организовали в городе Сан-Паулу акцию протеста против решения судьи. Митинг состоялся в среду вечером на проспекте Паулиста - одной из главных магистралей этого мегаполиса. Многие участники акции держали в руках плакаты с лозунгами "Нет приговору!", а также красные флаги с символикой профсоюзов и Партии трудящихся.

По данным бразильских СМИ, число манифестантов составило лишь несколько сотен человек - решение выйти на улицу было стихийным. Однако уже в ближайшие дни профсоюзы и общественные организации намерены организовать масштабные протесты по всей стране. Их дата пока не определена.

Зато бразильские финансовые круги положительно отреагировали на обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы. Индекс Bovespa фондовой биржи Сан-Паулу в среду к моменту закрытия торгов вырос на 1,57%. При этом акции государственной нефтегазовой компании Petrobras увеличились в цене более чем на 5%.

В свою очередь курс доллара США по отношению к бразильскому реалу - национальной валюте крупнейшей южноамериканской страны - упал на 1,4% и составил 3,208 реала за единицу американской валюты. Это наименьшее значение с мая текущего года.

По мнению ряда наблюдателей, такая реакция связана с возросшими перспективами сохранения нынешней экономической политики, более либеральной по сравнению с действиями социально ориентированного правительства Лулы да Силвы. "Если бы экс-президент снова вернулся к власти, он бы сменил в кабмине весь экономический блок, который сегодня действует исключительно в интересах рынка", - заявил телеканалу Globo финансовый аналитик Фернанду Бергалью.

Дарья Юрьева