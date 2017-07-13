Макрон обвинил ФРГ в получении финансовых выгод от дисбалансов в еврозоне

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германия получает финансовую выгоду от существующих дисбалансов в еврозоне. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в публикуемом в четверг интервью немецкой медиагруппе Funke.
"Есть победители: к ним относится Германия, которая смогла провести реформы, но она извлекает выгоду из-за дисбалансов в еврозоне. Это нездорово, потому что не может быть устойчивым", - сказал он.
По мнению Макрона, "страны, которые уже имеют высокий уровень госдолга, набирают еще больше обязательств", а конкурентоспособные государства лишь укрепляют свои позиции. "Я хотел бы, чтобы еврозона была более гомогенной, она неправильно работает, потому что эта вилка становится все больше", - пояснил французский президент.
Он также убежден, что Евросоюз должен разработать механизмы, которые сделают финансовую ситуацию в содружестве более справедливой. "Это ключ к устойчивому союзу, - заявил Макрон. - Нам нужна еврозона с общим бюджетом, правительством, которое распределяет бюджетные средства, и демократические контрольные механизмы, которых сегодня нет".