СМИ: Малайзия направляет спецпосланника для урегулирования кризиса вокруг Катара

СИНГАПУР, 13 июля. /ТАСС/. Власти Малайзии готовы выступить посредником в урегулировании кризиса в Персидском заливе и с этой целью направляют спецпосланника в Бахрейн, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Такое заявление премьер-министра страны Наджиба Разака публикует в четверг газета Star.

"Министр обороны Хишамуддин Хусейн посетит на будущей неделе эти три государства, чтобы установить истинные причины возникшей ситуации. Мы должны понимать, как можем помочь решить кризис", - указывается в заявлении. Глава Минобороны также "передаст глубокую озабоченность Малайзии и стран региона продолжающимся кризисом", - отметил Наджиб Разак.

Глава правительства также выразил "поддержку действиям эмира Кувейта, направленным на снижение напряженности". Кроме того, он подчеркнул, что Куала-Лумпур "занимает нейтральную позицию" в данной ситуации, призывая другие страны "придерживаться курса невмешательства во внутренние дела третьих государств".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у четырех арабских государств.