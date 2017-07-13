Ким Чен Ын вручил награды создателям межконтинентальной ракеты

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ПХЕНЬЯН, 13 июля. /ТАСС/. Проведенное в КНДР успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14" кардинально изменило стратегическую позицию страны. Об этом, как сообщило в четверг информационное агентство ЦТАК, заявил лидер народной республики Ким Чен Ын.
Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР выступил в пхеньянском Дворце съездов "Мансудэ" на церемонии награждения ученых и технологов, участвовавших в реализации этого ракетного проекта.
По словам Ким Чен Ына, проведенный в КНДР успешный запуск МБР "Хвасон-14" "кардинально изменил стратегическую позицию страны и мировую политическую структуру".
"Это событие подтвердило обоснованность избранного партией курса на параллельное развитие экономики и укрепление ядерных сил", - приводит ЦТАК слова лидера республики. Ким Чен Ын уверен, что ученые и технологи, занятые в оборонной промышленности, "добьются новых блестящих успехов в обеспечении военных гарантий под девизом "Сделай или умри!".
Наиболее отличившиеся создатели МБР были награждены орденами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, им присудили звание Героев КНДР или Героев труда КНДР с вручением золотой медали "Серп и молот", а также ордена Государственного флага первой степени. Большая группа технологов, рабочих и инженеров получила другие знаки отличия, в том числе часы с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также сборники цитат нынешнего лидера страны, который лично вручал награды.
Ким Чен Ын также сфотографировался вместе с награжденными, которых он призвал "ускоренными темпами и на высоком качественном уровне создавать самые мощные стратегические вооружениях в интересах превращения КНДР в ядерную державу".
По данным ЦТАК, приказ о запуске ракеты Ким Чен Ын подписал 3 июля. Он лично руководил испытанием на полигоне. Время полета МБР, как сообщили в Пхеньяне, составило 39 минут, дальность - 933 км, максимальная высота - 2802 км. По утверждению ЦТАК, "она точно поразила цель" в водах Японского моря, которое на картах КНДР обозначено как "Восточное".