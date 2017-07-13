Белый дом напрямую обвинил власти Украины и демократов США в предвыборном сговоре

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Белый дом перешел к прямым обвинениям власти Украины и Демократической партии США в сговоре, который был призван повлиять на исход прошлогодних американских президентских выборов, не допустив победы на них Дональда Трампа.

Единственное подтверждение сговора

"Думаю, если и было какое-то ставшее в той или иной форме достоянием гласности или обсуждавшееся свидетельство сговора в 2016 году, действительно имевшего место, так это между НКДП (Национальный комитет Демократической партии) и украинским правительством", - заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

При этом Сандерс процитировала запись, сделанную в Twitter одним из корреспондентов газеты The New York Times.

"Я не часто цитирую The New York Times, но даже один из ее репортеров "твитнул" ранее сегодня [то есть в среду], почему этот пример содержит доказательство сговора. "Сотрудничество было между должностными лицами НКДП и должностными лицами украинского правительства, а не просто какими-то сторонниками", - отметила официальный представитель главы администрации США.

Успех взаимодействия Киева и демократов

По ее словам, "действия украинской стороны, направленные на то, чтобы координировать [усилия] с НКДП были в действительности успешными - в отличие от чего-либо, показываемого электронной перепиской Дона-младшего".

Сандерс имела в виду сына президента США Дональда Трампа-младшего и ставшие на днях достоянием гласности сведения о том, что он летом минувшего года встретился в Нью-Йорке с российским юристом Натальей Весельницкой.

Дональд Трамп-младший не отрицает, что согласился на эту встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о кандидате в президенты США от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Однако судя по объяснениям, которые дал Дональд Трамп-младший, в том числе обнародовавший свою переписку по поводу встречи с российским адвокатом, никаких интересовавших его данных от Весельницкой он не получил и дальнейших таких контактов не было.

"Информация, переданная НКДП украинским правительством, напрямую била по членам избирательной кампании Трампа в попытке ее подорвать, - подчеркнула Сандерс. - И это только то, что касается Украины".

"Другой крупной новостью было досье иностранной разведки, профинансированное и широко распространенное политическими оппонентами [нынешнего] президента [США] и базировавшееся на дискредитировавшем себя исследовании оппозиции, которое опиралось на зарубежные <...> источники. Единственный сговор, который я видела, и это, безусловно, было доказано, происходил между этими людьми", - подытожила представитель американского лидера.

Ужесточение риторики Белого дома

Между тем еще в понедельник она в более мягких выражениях комментировала данную тему.

"Откровенно говоря, думаю, имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не обвинение, это мера, которую они предприняли в официальном порядке", - указывала Сандерс.

"Так что, если вы ищете пример координации с другим государством или иностранным источником при ведении избирательной кампании, то обратите внимание на НКДП, который в действительности координировал сбор информации об оппонентах с украинским посольством", - говорила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

"И, насколько я знаю, никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы", - добавила она, уколов таким образом многие средства массовой информации США, отстаивающие позиции Демократической партии.

Новое расследование?

В свою очередь кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей пообещал, в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США, провести расследование по поводу взаимодействия властей в Киеве и американских демократов.

"Да, я был бы рад изучить это [дело]", - заявил Рей, выступая в среду на слушаниях в юридическом комитете верхней палаты Конгресса.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поинтересовался у претендента на пост шефа ФБР, собирается ли он проводить разбирательство по данному факту, если его кандидатура получит одобрение.

Свидетельств того, что сенаторы могут не утвердить кандидатуру Рея, не поступало.