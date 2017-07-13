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В Палате представителей США нет согласия по законопроекту о санкциях против РФ

Международная панорама
13 июля, 8:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

Спикер Палаты Пол Райан отметил, что есть процедурная проблема

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ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Консенсус по законопроекту об ужесточении режима санкций в отношении России между республиканцами и демократами в Палате представителей Конгресса США отсутствует. Это признал в среду в беседе с журналистами спикер Палаты представителей Пол Райан (республиканец, от штата Висконсин).

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"В настоящее время среди нас с нашими друзьями из другой партии нет единодушия, позволяющего вернуть этот [законопроект] в Сенат [Конгресса]", - заявил Райан, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост. "Сейчас у нас есть процедурная проблема", - отметил он.

Однако из дальнейших высказываний Райана следовало, что проблема имеет не только процедурный характер. "Есть определенные политические вопросы, касающиеся необходимости гарантировать, что мы в действительности не помогаем непреднамеренно российским олигархам и нефтяным фирмам", - пояснил спикер. Одновременно он заверил, что применительно к России является "ястребом". "Я верю в твердые, решительные антироссийские санкции, мы хотим дать движение этому законопроекту о санкциях в отношении России", - сказал Райан.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от Калифорнии) сообщил в среду репортерам, что против определенных положений законопроекта высказывается директор ЦРУ США Майкл Помпео. По словам Маккарти, Помпео уведомил его о том, что "несколько элементов" означенной законотворческой инициативы помешали бы руководителю ключевого американского разведывательного ведомства выполнять свою работу. В чем заключается эта коллизия, Маккарти не уточнил. Одновременно конгрессмен заверил, что Белый дом не оказывает на него давления с целью выхолостить законопроект.

Новая версия этого документа была внесена в среду в Палате представителей демократами. Перспективы прохождения законопроекта через Конгресс пока совершенно неясны. Вокруг документа идут ожесточенные споры как процедурного характера, так и по существу вопроса, несмотря на то что у самой идеи ужесточения рестрикций в отношении Москвы на данном этапе имеется на Капитолийском холме подавляющее большинство сторонников. Кроме того, по сведениям американской печати, окружение президента-республиканца Дональда Трампа убеждает за кулисами однопартийцев в Конгрессе смягчить законопроект.

Представленный в среду документ идентичен тому, что был одобрен 15 июня практически единогласно Сенатом. Однако законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты Палатой представителей, а не Сенатом. Таким образом, переход документа на рассмотрение из верхней палаты Конгресса в нижнюю стал был нарушением конституционных норм. В связи с этим между Сенатом и Палатой представителей идет процесс урегулирования сложившейся ситуации.

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