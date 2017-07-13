Дональд Трамп прибыл с первым визитом во Францию

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп начал свой первый визит во Францию. Самолет главы государства приземлился в четверг в 08:45 (09:45 мск - прим. ТАСС) в парижском аэропорту Орли, передал в прямом эфире телеканал BFM TV.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретить гостя на территории исторического Дома Инвалидов. После торжественной церемонии они направятся на правый берег Сены в Елисейский дворец, чтобы переговорить с глазу на глаз. Затем к главам государств присоединятся члены делегаций. Итоги бесед будут подведены на встрече с прессой.

Вечером Эмманюэль и Брижит Макрон дадут в честь Дональда и Меланьи Трамп обед в ресторане "Жюль Верн" на втором этаже Эйфелевой башни. Он будет приготовлен под личным руководством знаменитого французского повара Алена Дюкасса, входящего в число 100 наиболее влиятельных людей планеты по версии журнала Forbes.

В пятницу Трамп будет присутствовать на военном параде, который пройдет 14 июля на Елисейских полях в Национальный день Франции. Американский лидер приглашен на эти торжества в связи со 100-летием вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.