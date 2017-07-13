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Следующая сессия Верховной рады начнется 5 сентября

Международная панорама
13 июля, 11:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Сессия завершит работу 2 февраля 2018 года

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Заседания седьмой сессии Верховной рады Украины начнутся с 5 сентября. Соответствующий проект постановления был  поддержан депутатами парламента.

"Проектом календарного плана предлагается начать пленарные заседания седьмой сессии Верховной рады восьмого созыва 5 сентября 2017 года, а закончить ее работу 2 февраля 2018 года", - говорится в документе.

Ранее депутаты не согласились с предложением спикера Андрея Парубия продлить работу текущей - шестой - сессии парламента. Вопрос трижды ставился на голосования, однако так и не нашел необходимой для его принятия поддержки.

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