У здания Верховной рады проходят сразу две акции протеста

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Две демонстрации - против пенсионной и медицинской реформ, а также за лишение депутатов неприкосновенности - начались в четверг у стен Верховной рады.
Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, к зданию парламента пришло около тысячи человек, большая часть из которых от Конфедерации свободных профсоюзов, но есть и националисты.
Представители профсоюзов принесли на площадь Конституции плакаты с лозунгами "Пенсионная реформа - это грабеж!", "Депутатам минимальную пенсию!", "Нет антинародным реформам!". "Депутаты нас не слышат. Мы добиваемся, чтобы избиратели контролировали членов парламента, могли отзывать их", - рассказал корреспонденту председатель общественной организации "Антикоррупционный блокпост" Ростислав Дмитрусь.
Митинг националистов собрал представителей "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). Они требуют от Рады отказаться от депутатских привилегий, в частности, иммунитета от судебного преследования. Их акция носит название "Депутатов под закон!". По словам сторонников этих движений, они настроены решительно и готовы перекрыть движение в центре Киева, если политики не учтут их требования.
Митингующие уже подожгли несколько дымовых шашек.
В правительственном квартале Киева усилена охрана. Рада оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии по всему периметру. Здесь также дежурят несколько пожарных автомобилей и машин скорой помощи.
Рада в четверг планирует рассмотреть предложенные правительством законопроекты о медицинской и пенсионной реформах. Последняя предусматривает увеличение срока страхового стажа для получения положенных выплат. Изменения в медицинском секторе, как настаивают митингующие, сделают качественное лечение еще более недоступным.