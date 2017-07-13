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Эстония начинает кампанию по вхождению в Совет Безопасности ООН

Международная панорама
13 июля, 13:15 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 13, июля. /ТАСС

Страна выставила свою кандидатуру в качестве кандидата в СБ ООН в 2005 году

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ТАЛЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Эстония официально открывает кампанию по баллотированию в непостоянные члены Совета Безопасности (СБ) ООН в 2020-2021 годах. Об этом сообщил в четверг координатор кампании Маргус Колга.

"Членство в Совете Безопасности позволило бы нам сыграть большую роль в решении важных вопросов в сфере безопасности. Это позволило бы напрямую участвовать в обсуждении касающихся и Эстонии глобальных вопросов, поскольку этот орган ООН рассматривает мировые проблемы безопасности и определяет основные направления их решения", - заявил он.

Постоянное представительство Эстонии при ООН в Нью-Йорке проведет в четверг прием в честь старта кампании. В мероприятии примет участие находящаяся в США с визитом президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сказал Колга.

Эстония выставила свою кандидатуру в качестве кандидата в СБ ООН в 2005 году. "За эти годы мы постепенно делали работу ради членства в совете, а теперь начинается самый активный этап кампании, кульминация которого наступит на выборах в июне 2019 года, где проголосуют все 193 страны ООН", - сказал он.

Эстония ранее не была членом СБ ООН.

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