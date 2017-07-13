Порошенко считает нормандский формат единственным инструментом деэскалации в Донбассе

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Норманнский формат переговоров (Россия, Германия, Франция, Украина) является единственным инструментом для решения конфликта на востоке Украины. Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита Украина - ЕС в Киеве.

"Нормандский формат сегодня является единственным важным инструментом для обеспечения деэскалации конфликта и вывода российских войск за территорию Украины", - заявил Порошенко, в очередной раз обвинив Россию в участии в конфликте в Донбассе.

При этом он подчеркнул особую роль в переговорах Германии и Франции, которые, по его словам, "представляют не только государства, но весь Европейский союз".

Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что все утверждения о нахождении российских войск на Украине являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой".