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Порошенко считает нормандский формат единственным инструментом деэскалации в Донбассе

Международная панорама
13 июля, 11:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Президент Украины также подчеркнул особую роль в переговорах Германии и Франции, которые, по его словам, представляют не только государства, но и весь Европейский союз

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Норманнский формат переговоров (Россия, Германия, Франция, Украина) является единственным инструментом для решения конфликта на востоке Украины. Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита Украина - ЕС в Киеве.

"Нормандский формат сегодня является единственным важным инструментом для обеспечения деэскалации конфликта и вывода российских войск за территорию Украины", - заявил Порошенко, в очередной раз обвинив Россию в участии в конфликте в Донбассе.

При этом он подчеркнул особую роль в переговорах Германии и Франции, которые, по его словам, "представляют не только государства, но весь Европейский союз".

Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что все утверждения о нахождении российских войск на Украине являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой".

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