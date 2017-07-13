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Митингующие в Киеве перекрыли подъезды к зданию Верховной рады

Международная панорама
13 июля, 12:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

В ходе столкновений с демонстрантами полиция применила слезоточивый газ

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© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Участники митинга в Киеве, требующие от парламентариев снять неприкосновенность с ряда депутатов, перекрыли подъезды к зданию Верховной рады.

Протестующих насчитывается около пятисот. Они зажигают файеры и взрывают петарды, в ход пошли дымовые шашки.

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Произошло также столкновение с полицией, которая применила баллончики со слезоточивым газом, сообщает телеканал "112. Украина".

В акции участвуют сторонники партий "Самопомощь", "Свобода" и ряда националистический организаций.

Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Во вторник парламент снял депутатскую неприкосновенность с трех парламентариев и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого, от фракции "Народный фронт" Максима Полякова, а также бывшего члена фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Однако депутаты отказались разрешить задержание и арест Розенблата и Полякова.

В зале не нашлось и достаточного количества голосов для снятия неприкосновенности с депутатов от "Народного фронта" Евгения Дейдея и фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, против которых также расследуются уголовные дела.

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