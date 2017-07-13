Вице-спикер парламента Грузии предлагает подумать о диалоге с РФ на уровне парламентариев

ТБИЛИСИ, 13 июля. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский предлагает подумать о возможности налаживания прямого диалога с Россией на уровне парламентариев. Комментируя в четверг заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы к контактам между депутатами двух стран, вице-спикер отметил: "Над этим следует подумать".

"Правительство Грузии проводит в отношении России взвешенную, прагматичную политику", - подчеркнул Вольский. "Благодаря этому удалось достичь сегодняшнего положения - стабильности, но ей угрожает Россия. Мы должны думать о выходе из ситуации. И если для этого нужно будет открыть третью линию (диалога) пусть даже на уровне депутатов, над этим стоит подумать", - заявил Вольский.

Эту позицию представителя "Грузинской мечты" не разделяют его соратники в правительстве страны. Так, вице-премьер правительства Грузии, министр образования и науки Александр Джеджелава заявил в четверг журналистам, что "между Грузией и Россией уже действуют эффективные форматы переговоров". "Это Женевский формат переговоров по вопросам безопасности на Южном Кавказе и так называемый формат Абашидзе - Карасина. С учетом политической обстановки, с учетом оккупации о других контактах более высокого уровня мы говорить не можем", - сказал он.

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили также указала на необходимость более эффективного использования уже существующих переговоров. "Существует формат международных дискуссий в Женеве, в рамках которого должны быть рассмотрены все злободневные вопросы", - отметила она. "Это вопросы оккупированных территорий и связанные с ними вызовы в плане безопасности и гуманитарные вызовы. Будет хорошо, если позиции будут направлены на максимально эффективное использование этого формата", - заявила Цихелашвили.

Министр обороны Грузии Леван Изория исключил на данном этапе возможность прямого диалога с Россией.

"Уже существуют и действуют международные форматы диалога, и они должны продолжиться до достижения того конкретного результата, которым является деоккупация Грузии. На данном этапе формат прямого диалога [Грузии и России] исключен", - сказал Изория.