Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз перейти к активной политике, направленной на возвращение Крыма под контроль Киева.

"Мы договорились ускорить диалог по Крыму. Сегодня есть все условия для перехода от политики непризнания к активной стратегии деоккупации Крыма, который Российская Федерация превращает в остров угроз", - сказал он в четверг на совместном брифинге с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам 19-го саммита Украина - ЕС.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.