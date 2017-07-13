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ЕК начала расследование в отношении Венгрии в связи с законом об "иностранных агентах"

Международная панорама
13 июля, 14:05 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 13, июля. /ТАСС

Закон, обязывающий неправительственные организации раскрывать информацию об источниках своего финансирования из-за рубежа, подписал 16 июня президент страны Янош Адер

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БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении Венгрии в связи с принятым в этой стране законом об "иностранных агентах". Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Еврокомиссия запускает процедуру расследования нарушения закона в Венгрии о неправительственных организациях, которые финансируются извне", - отмечается в документе.

"Мы внимательно изучили новый закон и пришли к выводу, что он не соответствует законодательству ЕС. Мы ожидаем, что венгерское правительство вступит в диалог [с ЕК], чтобы как можно скорее решить этот вопрос. Мы ожидаем реакции венгерских властей в течение месяца", - подчеркнули в ЕК.

16 июня президент Венгрии Янош Адер подписал принятый парламентом закон, обязывающий неправительственные организации (НПО) раскрывать информацию об источниках своего финансирования из-за рубежа. Закон не повлияет на работу НПО, но позволит государству видеть и контролировать деятельность "иностранных агентов". Каждая НПО будет обязана регистрироваться, указывать источники зарубежного финансирования, а также сопровождать свою документацию припиской "организация, финансируемая из-за рубежа". Новая мера направлена на получение дополнительной отчетности от тех организаций, которые получают из-за границы более 7,2 млн форинтов (23,4 тыс. евро) в год.

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