ЕК начала расследование в отношении Венгрии в связи с законом об "иностранных агентах"

Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"Новости партнеров 13 июля, 14:49
СМИ: правительство Индии выставит Air India на продажуТранспорт 13 июля, 14:44
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередьОбщество 13 июля, 14:43
Верховный суд инициировал структурную реформу судовПолитика 13 июля, 14:41
Оргкомитет постарается сделать билеты на ЧМ-2018 максимально доступными для граждан РФСпорт 13 июля, 14:40
Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитациюСпорт 13 июля, 14:35
Ямальские археологи обнаружили под Салехардом захоронение эпохи бронзыНовости Урала 13 июля, 14:34
Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 14:24
Россия переходит на национальные кредитные рейтингиЭкономика и бизнес 13 июля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении Венгрии в связи с принятым в этой стране законом об "иностранных агентах". Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.
"Еврокомиссия запускает процедуру расследования нарушения закона в Венгрии о неправительственных организациях, которые финансируются извне", - отмечается в документе.
"Мы внимательно изучили новый закон и пришли к выводу, что он не соответствует законодательству ЕС. Мы ожидаем, что венгерское правительство вступит в диалог [с ЕК], чтобы как можно скорее решить этот вопрос. Мы ожидаем реакции венгерских властей в течение месяца", - подчеркнули в ЕК.
16 июня президент Венгрии Янош Адер подписал принятый парламентом закон, обязывающий неправительственные организации (НПО) раскрывать информацию об источниках своего финансирования из-за рубежа. Закон не повлияет на работу НПО, но позволит государству видеть и контролировать деятельность "иностранных агентов". Каждая НПО будет обязана регистрироваться, указывать источники зарубежного финансирования, а также сопровождать свою документацию припиской "организация, финансируемая из-за рубежа". Новая мера направлена на получение дополнительной отчетности от тех организаций, которые получают из-за границы более 7,2 млн форинтов (23,4 тыс. евро) в год.