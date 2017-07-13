Американский сенатор обвинил Саудовскую Аравию в поддержке терроризма

ТАСС, 13 июля. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер заявил, что Саудовская Аравия оказывает террористам более сильную поддержку, чем Катар. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera, принадлежащая правительству Катара, который в последнее время находится в состоянии дипломатического конфликта с Эр-Риядом.

"Объем поддержки терроризма Саудовской Аравией превосходит то, что делает Катар", - цитирует телекомпания высказывание Коркера. Al Jazeera отмечает, что слова влиятельного сенатора прозвучали на фоне состоявшихся в среду саудовском городе Джидда переговоров государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с главами МИД четырех стран, участвующих в экономических санкциях против Катара - Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна.

Коркер выразил разочарование действиями Саудовской Аравии и ее союзников в их конфликте с Катаром и высказал мнение, что подобная политика является ошибкой нового наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. "Я думаю, что это, вполне возможно, является ошибкой новичка, допущенной кронпринцем, который, как я полагаю, может воплощать собой будущее Саудовской Аравии", - заявил Коркер.

В конце июня председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер заявил, что он заблокирует любые соглашения о поставках оружия странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Саудовская Аравия - прим. ТАСС) в связи с ситуацией вокруг Катара. "Я не стану давать согласия на будущие сделки по продаже оружия ССАГПЗ, пока не будет определен путь по решению спора [вокруг Катара]", - написал он, прикрепив к сообщению письмо, которое адресовано госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отрицают.

22 июня четыре арабские страны, в том числе Бахрейн, выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными, отметив, что они не имеют ничего общего с противостоянием терроризму и имеют своей целью ограничить суверенитет страны.