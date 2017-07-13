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Британские власти опубликовали законопроект о преобразовании права ЕС с учетом Brexit

Международная панорама
13 июля, 14:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

62-страничный документ теперь должен быть принят обеими палатами британского парламента, чтобы обрести статус закона

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ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании опубликовало законопроект (билль) об отмене действия общеевропейского законодательства в рамках процесса Brexit. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.

62-страничный документ теперь должен быть принят обеими палатами британского парламента, чтобы обрести статус закона. Как ожидается, он будет вынесен на обсуждение депутатов и пэров после парламентских каникул, то есть не раньше осени этого года.

Британские СМИ ранее отметили, что указанный билль станет одним из самых конституционно значимых актов законодательства в британской истории, отменяющим закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространил действие европейского законодательства на территории Соединенного Королевства. Если страна вышла бы из ЕС в марте 2019 года, как это запланировано, а билль об отмене не вступил бы в силу, это привело бы к юридическому хаосу - новые европейские нормы технически продолжали бы применяться в Великобритании при отсутствии замены европейским судам и регулирующим органам.

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