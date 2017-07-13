Глава МИД ФРГ по состоянию здоровья не примет участие в российско-германских мероприятиях

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль по состоянию здоровья не примет участие в российско- германских мероприятиях в Берлине в четверг. Об этом сообщил журналистам источник в столице Германии.
"По состоянию здоровья глава МИД ФРГ не сможет принять участие в российско-германских двусторонних мероприятиях, запланированных в Берлине, - сказал собеседник. - МИД ФРГ будет представлен статс-секретарем министерства Маркусом Эдерером".
На четверг в Берлине были запланированы полноценные переговоры глав МИД двух стран. Министры должны были также принять участие в церемонии закрытия Года молодежных обменов. В рамках рабочего визита в Германию Лавров, как ожидается, выступит на площадке германского Фонда имени К. Кербера.