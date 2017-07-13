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Глава МИД ФРГ по состоянию здоровья не примет участие в российско-германских мероприятиях

Международная панорама
13 июля, 14:52 дата обновления: 13 июля, 15:07 UTC+3

Зигмар Габриэль в рамках мероприятий должен был встретиться с Сергеем Лавровым

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

© Александр Щербак/ТАСС

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль по состоянию здоровья не примет участие в российско- германских мероприятиях в Берлине в четверг. Об этом сообщил журналистам источник в столице Германии.

"По состоянию здоровья глава МИД ФРГ не сможет принять участие в российско-германских двусторонних мероприятиях, запланированных в Берлине, - сказал собеседник. - МИД ФРГ будет представлен статс-секретарем министерства Маркусом Эдерером".

На четверг в Берлине были запланированы полноценные переговоры глав МИД двух стран. Министры должны были также принять участие в церемонии закрытия Года молодежных обменов. В рамках рабочего визита в Германию Лавров, как ожидается, выступит на площадке германского Фонда имени К. Кербера.

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