Верховная рада реформировала конституционный суд Украины

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон "О Конституционном суде Украины" (КСУ), убрав из текста норму о пересмотре решений и позволив гражданам страны напрямую обращаться в суд.

В середине июня депутаты в ходе рассмотрения документа в первом чтении проголосовали за то, чтобы предоставить КСУ полномочия пересматривать свои решения в случае "наличия объективных оснований". Именно эта норма вызвала критику со стороны некоторых парламентариев, которые заявили о недопустимости того, чтобы суд "мог действовать по указке других органов и изменять свои позиции", ведь, согласно действующему закону о КСУ, "решения и выводы суда являются окончательными и оспариванию не подлежат".

В четверг во время итогового голосования депутаты рассмотрели десятки поправок и убрали эту норму из текста документа. "Прежде всего, мы готовы убрать норму, согласно которой конституционный суд имел право уточнять и изменять свою правовую позицию. Мы эту норму пока изымаем", - указал депутат от "Блока Петра Порошенко" Руслан Князевич, представляя законопроект в Раде.

Кроме того, согласно принятому закону, на Украине вводится институт конституционной жалобы, позволяющей гражданам напрямую обращаться в этот суд (прежде этого не было предусмотрено - прим. ТАСС). Также новый закон закрепляет, что суд состоит из 18 судей, по шесть из которых назначают президент Украины (на конкурсной основе), парламент, а также съезд судей. В составе КСУ действуют большая палата, два сената и шесть коллегий, также в документе прописаны полномочия КСУ.