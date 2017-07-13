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Меркель: ЕС нуждается в США, несмотря на разногласия

Международная панорама
13 июля, 16:22 UTC+3 ПАРИЖ 13, июля. /ТАСС

Канцлер ФРГ отметила, что стороны не скрывают различия во мнениях, при этом подчеркнув важность сохранять контакты и возможность вести переговоры

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ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Европейский союз нуждается в сотрудничестве с США, несмотря на существующие разногласия. Об этом заявила в четверг в Париже канцлер Германии Ангела Меркель.

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"С американским президентом мы встречались на саммите G20 в Гамбурге. Мы констатировали наличие точек соприкосновения - речь идет о вопросах борьбы с терроризмом, о других темах. Но нужно говорить и о различиях, тут речь идет, к сожалению, о важности Парижского соглашения по климату", - отметила она.

"Различия [во мнениях] мы не скрываем, но важно сохранять контакты и возможность вести переговоры. Мы едины во мнении, что по вопросам безопасности нуждаемся в сотрудничестве с США, несмотря на разногласия", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Разногласия между США и другими странами G20 по вопросу климата нашли отражение в коммюнике, принятом по итогам саммита в Гамбурге. Так, лидеры всех стран "двадцатки", за исключением США, отметили, что принимают к сведению решение Вашингтона выйти из Парижского соглашения, однако сами констатировали, что оно пересмотру не подлежит.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в столице Франции, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В настоящий момент договор ратифицировали 153 страны. 1 июня Трамп объявил о выходе США из этого соглашения. Трамп считает, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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