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WikiLeaks: ЦРУ разрабатывало систему слежки за СМС-сообщениями пользователей Android

Международная панорама
13 июля, 16:48 UTC+3 ТАСС

Появившаяся публикация относится к документам из серии Vault 7, крупнейшей утечки материалов ЦРУ

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ТАСС, 13 июля. Организация WikiLeaks  опубликовала в четверг серию документов ЦРУ о попытках американской разведки перехватывать СМС-сообщения пользователей смартфонов с операционной системой Android.

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"Сегодня, 13 июля, WikiLeaks публикует документы ЦРУ о проекте Highrise, который представляет собой программу для электронных устройств системы Android с 4.0 до 4.3", - говорится на сайте организации. Отмечается, что разработанное ЦРУ приложение способно не только читать корреспонденцию пользователей, но и переадресовывать их СМС-сообщения на поддельные адреса.

Появившаяся публикация относится к документам из серии Vault 7, крупнейшей утечки материалов ЦРУ. Она включает почти десять тысяч документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

WikiLeaks приступила к публикации массива данных о применяемых ЦРУ способах кибершпионажа 7 марта. Из этой информации следовало, что ведомство в Лэнгли разработало программы, позволяющие производить слежку при помощи мобильных телефонов, а также технологии, благодаря которым можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Последние позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram.

WikiLeaks - международная некоммерческая организация, специализирующаяся на публикации в интернете секретных и конфиденциальных документов различного характера без раскрытия их источников.

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