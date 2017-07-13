Нобелевский комитет обвинил власти КНР в смерти правозащитника Лю Сяобо

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ТАСС, 13 июля. Ответственность за смерть нобелевского лауреата правозащитника Лю Сяобо лежит на властях Китая, считает председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
"Мы обеспокоены тем, что Лю Сяобо не был переведен в учреждение, где мог бы получить необходимую медицинскую помощь до наступления последней стадии заболевания, - приводит агентство слова из ее письменного заявления. - Китайское правительство несет серьезную ответственность за его преждевременную кончину".
В декабре 2009 года Лю Сяобо был приговорен к 11 годам тюремного заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя. Китайские власти обвинили его в распространении антиправительственных слухов и организации деятельности, направленной на свержение правительства. В 2010 году Нобелевский комитет присудил Лю Сяобо премию мира за "длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае". КНР резко осудила вручение премии, заявив, что это "вмешательство в дела страны".
Адвокат диссидента Мо Шаопин 26 июня сообщил о том, что его подзащитный был освобожден из тюрьмы и переведен в больницу города Шэньян (административный центр северо- восточной провинции Ляонин) в связи с выявлением у него рака печени в последней стадии. Диагноз пациенту был поставлен 23 мая.