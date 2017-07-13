Лула да Силва пообещал вновь бороться за пост президента Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен вновь бороться за пост главы государства вопреки обвинительному приговору, который был вынесен накануне по его делу. Об этом политик заявил в четверг на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook.
"Если кто-то думает, что этим приговором выведет меня из политической игры, то он ошибается. Я попрошу у Партии трудящихся (ПТ) предоставить мне возможность стать кандидатом на пост президента", - сказал бывший глава государства.
По словам Лулы да Силвы, обвинительный приговор по его делу стал свидетельством того, что принципы демократического государства "были выброшены в помойное ведро". "Я был уверен, что результат будет именно таким, потому что этим людям было все равно, что я говорю [в свою защиту]. Вердикт был уже готов", - заявил экс-президент. Он несколько раз повторил, что истинная цель судебного решения - "вывести его из игры", то есть запретить участвовать в президентских выборах 2018 года.
12 июля бразильский судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег. Бывшему президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.
Этот вердикт не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.
Сейчас Лула да Силва является фигурантом еще четырех уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце июня, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-30% избирателей - больше, чем за любого другого политика. Президентские выборы в Бразилии пройдут в конце 2018 года.