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Представители профсоюзов закрылись в здании минздрава Украины и объявили голодовку

Международная панорама
13 июля, 18:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Протестующие требуют, чтобы Верховная рада не проводила голосование по медицинской реформе

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец и другие члены общественных организаций забаррикадировались в здании украинского минздрава, требуя, чтобы парламент не голосовал за медицинскую реформу.

"Сейчас в Белом зале минздрава проводим переговоры с представителями министерства. Требуем выполнения требований Конфедерации свободных профсоюзов от 13 июля, основные - отставка министра и отмена реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев. Объявили голодовку", - написал Волынец в своем Facebook.

Кроме того, он добавил, что протестующие развернут у здания минздрава палаточный городок, а "голодовка будет продолжаться до тех пор, пока депутаты не откажутся от голосования за медреформу (депутаты планируют рассмотреть данный вопрос на заседании Рады 13 июля - прим. ТАСС)".

В четверг утром более 3,5 тыс. человек начали акцию протеста у здания министерства здравоохранения Украины. Протестующие потребовали не нарушать конституцию и вернуть бесплатную медицину, а также не допустить закрытия медучреждений и сокращения врачей. "Мы требуем от идеологов недореформ остановить закрытие больниц, прекратить эксперимент по созданию госпитальных округов, ввести мораторий на сокращение рабочих мест и прекратить издевательство над медиками. Украинцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь, а врачи - на достойные условия труда", - отметил Волынец, после чего передал депутатам так называемый манифест протеста.

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