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Макрон: Франции и России важно работать вместе

Международная панорама
13 июля, 20:22 дата обновления: 13 июля, 20:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июля. /ТАСС

Французский президент при этом отметил, что его взгляды не во всем совпадают с мнением его российского коллеги

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Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© AP Photo/Markus Schreiber

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон придает большое значение совместным действиям его страны с Россией на международной арене. Об этом он заявил в четверг по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"У меня с президентом России Владимиром Путиным состоялась продолжительная встреча в Версале. Это была важная встреча. Наши взгляды не во всем совпадают, но важно работать вместе, делиться информацией и искать решения".

"Особо важно, учитывая нынешнюю ситуацию, чтобы наши страны работали вместе над проблемами, связанными с Ближним Востоком. Нам следует вести обмен информацией, в то же время обсуждая те различия, которые существуют в наших подходах. Стремясь при этом найти решение существующим проблемам", - отметил президент Франции.

"Такова моя позиция по России. Следует отметить, что с Россией у нас существуют не такого же рода отношения, как с США. Тем не менее это также давние отношения. Переговоры с Россией следует продолжать", - добавил Макрон.

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Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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