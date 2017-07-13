Макрон: Франции и России важно работать вместе

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон придает большое значение совместным действиям его страны с Россией на международной арене. Об этом он заявил в четверг по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"У меня с президентом России Владимиром Путиным состоялась продолжительная встреча в Версале. Это была важная встреча. Наши взгляды не во всем совпадают, но важно работать вместе, делиться информацией и искать решения".

"Особо важно, учитывая нынешнюю ситуацию, чтобы наши страны работали вместе над проблемами, связанными с Ближним Востоком. Нам следует вести обмен информацией, в то же время обсуждая те различия, которые существуют в наших подходах. Стремясь при этом найти решение существующим проблемам", - отметил президент Франции.

"Такова моя позиция по России. Следует отметить, что с Россией у нас существуют не такого же рода отношения, как с США. Тем не менее это также давние отношения. Переговоры с Россией следует продолжать", - добавил Макрон.