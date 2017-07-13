Суд во Франции запретил публикацию фотографий теракта в Ницце

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Парижский суд запретил в четверг новые публикации фотографий, связанных с терактом в Ницце 14 июля 2016 года. Об этом сообщило агентство AFP.

Суд рассматривал этот вопрос в связи публикацией в очередном номере еженедельника Paris Match фотографий с городских камер наблюдения, на которых запечатлено, как террорист Мохаммед Бухлель за рулем грузовика давит людей на Английской набережной Ниццы. Прокуратура Парижа потребовала изъять номер из продажи. Одновременно многие жители Ниццы выразили возмущение снимками.

В своем решении суд подчеркивает, что считает подобные публикации в СМИ и интернете "унижающими человеческое достоинство". При этом суд признал нецелесообразным конфисковать тираж еженедельника или удалять из него страницы с фотографиями. "Это было бы неэффективной мерой, тем более учитывая, что данный номер уже находится в продаже", - говорится в решении суда.

В результате теракта в Ницце погибли 86 человек, ранены более 430. Многие пострадавшие будут проходить медицинские процедуры и курс реабилитации в течение нескольких лет, сообщили в четверг врачи Ниццы в интервью радиостанции Franceinfo.