Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда наступит подходящий момент. Об этом он заявил в четверг журналистам.

"Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: "Да, пригласил бы", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он пригласить президента РФ в Белый дом.