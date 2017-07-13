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Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"

Международная панорама
13 июля, 22:15 UTC+3

При этом президент США не считает, что сейчас подходящий момент для этого

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Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда наступит подходящий момент. Об этом он заявил в четверг журналистам.

"Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: "Да, пригласил бы", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он пригласить президента РФ в Белый дом.

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Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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