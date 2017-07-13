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Прокуратура Украины расследует растрату при строительстве проекта "Стена" на границе с РФ

Международная панорама
13 июля, 22:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

По данным ведомства, в 2016-2017 годах должностные лица погранслужбы страны закупили товары, работы и услуги у частных структур, в результате чего государство понесло убытки

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает чиновников государственной пограничной службы страны в растрате более 100 млн гривен ($3,86 млн по текущему курсу) в рамках реализации проекта "Стена" на границе с Россией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГПУ.

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"Генпрокуратура расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму более 100 млн гривен при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украино-российской государственной границы (проект "Стена")", - сказано в сообщении. По данным ведомства, в течение 2016-2017 годов должностные лица пограничной службы закупили товары, работы и услуги у ряда частных структур, тем самым причинив убытки государству.

"Проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц ГПС Украины и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе.

С идеей реализовать проект "Стена" между Россией и Украиной в сентябре 2014 года выступил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк. Границу между странами на протяжении почти 2 тыс. км должны были укрепить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки и сигнализация. До 2018 года на это предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $160 млн).

Общественность и экспертов Украины возмутила стоимость проекта. Идея получила много критических оценок специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Жители Украины выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян сообщал в середине июня текущего года, что проект "Стена" выполнен на 14% и испытывает серьезные трудности с финансированием. По его словам, до окончательного завершения работ еще необходимо обустроить 2 тыс. км границы. В текущем году на эти цели выделено 50 млн гривен (менее $2 млн) из запланированных 200 млн гривен ($7,7 млн).

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