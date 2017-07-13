Госдеп сообщил, что США не завершили оценку соглашения по ядерной программе Ирана

Эксперт: Спартакиада в Казани прошла на высоком уровне, в Татарстане держат маркуСпорт 13 июля, 23:34
В Минкомсвязи заявили об устранении обнаруженной Dr.Web угрозы на портале госуслугЭкономика и бизнес 13 июля, 23:10
Бибикина и Большакова выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках с трамплинаСпорт 13 июля, 22:47
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"Международная панорама 13 июля, 22:15
Нападающий Локтионов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"Спорт 13 июля, 21:39
В России продлен набор в отряд космонавтовКосмос 13 июля, 21:31
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлисьОбщество 13 июля, 21:24
Гончаренко: вопрос с количеством легионеров в заявке должен обсуждаться во вторую очередьСпорт 13 июля, 21:17
Геркус: "Локомотив" уверен в победе над "Спартаком" в матче за Суперкубок РоссииСпорт 13 июля, 21:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. США еще не завершили оценку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, которую инициировал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам визита главы внешнеполитического ведомства страны в арабские страны.
"Оценка еще не закончилась, мы сообщим, когда этот процесс подойдет к концу", - отметила она.
Ранее американские СМИ проинформировали, что оценка соглашения якобы находится на завершающем этапе и Вашингтон не будет вносить в него какие-либо изменения.
СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации плана. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
Трамп поручил в апреле 2017 года провести межведомственный обзор СВПД, чтобы выяснить "является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД".