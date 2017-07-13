Госдеп сообщил, что США не завершили оценку соглашения по ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. США еще не завершили оценку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, которую инициировал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам визита главы внешнеполитического ведомства страны в арабские страны.

"Оценка еще не закончилась, мы сообщим, когда этот процесс подойдет к концу", - отметила она.

Ранее американские СМИ проинформировали, что оценка соглашения якобы находится на завершающем этапе и Вашингтон не будет вносить в него какие-либо изменения.

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации плана. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Трамп поручил в апреле 2017 года провести межведомственный обзор СВПД, чтобы выяснить "является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД".