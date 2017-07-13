Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп сообщил, что США не завершили оценку соглашения по ядерной программе Ирана

Международная панорама
13 июля, 23:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сообщат, когда процесс по оценке подойдет к концу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. США еще не завершили оценку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, которую инициировал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам визита главы внешнеполитического ведомства страны в арабские страны.

"Оценка еще не закончилась, мы сообщим, когда этот процесс подойдет к концу", - отметила она.

Ранее американские СМИ проинформировали, что оценка соглашения якобы находится на завершающем этапе и Вашингтон не будет вносить в него какие-либо изменения.

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации плана. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Трамп поручил в апреле 2017 года провести межведомственный обзор СВПД, чтобы выяснить "является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
2
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
3
"Яндекс": внедрение вредоносного кода на сайте госуслуг не было целенаправленной атакой
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"
6
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
7
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
Темы дня
Реклама