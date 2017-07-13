Иракский генерал заявил, что около 80% смертников в Мосуле были иностранцами

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), активно использовали во время боев в Мосуле смертников, прежде всего, иностранцев. Об этом сообщил в четверг в ходе организованной в Пентагоне телеконференции иракский бригадный генерал Яхъя Расул, представитель объединенного штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
"Когда боевики поняли, что находятся на грани поражения, они от отчаяния начали использовать смертников - мужчин и женщин, - сообщил генерал. - Я бы сказал, что около 80% из них были иностранцами".
В частности, по его словам, в течение одного дня было зафиксировано 17 случаев подрывов террористов-смертников. Он сообщил, что среди смертниц в Мосуле были по крайней мере шесть иностранок.
Кроме того, отметил генерал Расул, боевики ИГ заминировали здания и улицы в городе. "Они также использовали гражданское население в качестве живого щита", - добавил он.
10 июля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле. Кампания по вытеснению экстремистов из города, более трех лет находившегося под их контролем, началась в октябре прошлого года. По данным ООН, за это время Мосул покинули более 900 тыс. жителей.