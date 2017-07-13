Генпрокурор Венесуэлы обвинила власти в препятствовании расследованиям

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас обвинила правительство страны в давлении на возглавляемый ей орган и препятствовании его расследованиям. Соответствующее заявление она сделала в четверг в ходе видеоконференции с членами Ибероамериканской ассоциации генпрокуратур (ИАГ), которые проводят внеочередную встречу в аргентинской столице. Аудиозапись ее выступления распространила генеральная прокуратура Венесуэлы.

По словам Диас, давление на прокуратуру началось с 31 марта, когда она назвала нарушением конституции решения Верховного суда Венесуэлы, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. "С этого момента начались серьезные нападки на прокуратуру со стороны исполнительной власти. Они вмешиваются в нашу работу, не дают нам попасть в центры предварительного задержания, чтобы узнать состояние взятых под стражу", - сказала она.

По ее словам, власти также препятствуют антикоррупционным расследованиям. "Недавно мы вызвали нескольких человек, чтобы предъявить им обвинения по делу Odebrecht, но мы столкнулись с тем, что Верховный суд принял решение, которое не дает прокуратуре вести уголовное расследование в отношении этих людей", - отметила Диас.

Участники заседания ИАГ, в которую входят Испания, Португалия и 19 стран Латинской Америки, выразили поддержку венесуэльским коллегам и заявили о важности сохранения независимости прокуратуры.

По данным информационного портала Infobae, на заседание пыталась попасть заместитель генпрокурора страны Катрин Харрингтон, которая была назначена на свою должность по решению Верховного суда, а не Диас с одобрения Национальной ассамблеи, как того требует законодательство. Участники встречи не разрешили ей присоединиться к ним.

Венесуэлу на заседании представляла советник генпрокурора по международным делам Патрисия Парра. Сама Диас не смогла присутствовать на встрече, поскольку в конце июня Верховный суд запретил ей покидать страну, заморозил ее счета и обязал явиться в суд для дачи показаний. Она подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".