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Эквадор остановил возведение стены у границы с Перу из-за дипконфликта

Международная панорама
14 июля, 0:15 UTC+3 ТАСС

Окончательное решение о будущем стены будет принято на переговорах глав МИД двух стран

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ТАСС, 14 июля. Власти Эквадора приостановили строительство стены на границе с Перу из-за дипломатического конфликта, возникшего между двумя странами. Об этом сообщило в четверг агентство EFE со ссылкой на главу эквадорского МИД Марию Фернанду Эспиносу Гарсес.

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По информации агентства, окончательное решение о будущем стены будет принято на переговорах министра с ее перуанским коллегой Рикардо Луной Мендосой. "Мы попросили об этой встрече, я уверена в ее необходимости, чтобы прийти к окончательному соглашению по данному вопросу", - сказала Эспиноса Гарсес.

10 июля власти Перу отозвали своего посла в Эквадоре Уго Отеро для консультаций из-за строительства стены на границе двух стран. В Лиме этот шаг аргументировали тем, что возведение заграждения представляет собой нарушение двусторонних соглашений, подписанных в Бразилии в 1998 году. В рамках этого документа, по версии МИД Перу, Эквадор обязался "освободить 10-метровую полосу с правой стороны канала Сарумилья для того, чтобы обе страны могли заниматься поддержанием там порядка и чистоты".

В Перу считают, что возведение стены может изменить уровень воды в реке Сарумилья, по которой проходит граница двух стран, и увеличить риск наводнений. В свою очередь эквадорские власти рассматривают строительство такого объекта как способ защититься от стихии, а также приостановить поток контрабанды.

На протяжении XX века между Перу и Эквадором периодически вспыхивал конфликт из-за пограничных территорий. Кито оспаривал участок границы в районе истока Амазонки, который не был демаркирован Протоколом Рио-де-Жанейро после войны 1942 года. Территориальные разногласия неоднократно приводили к вооруженным столкновениям.

В 1995 году масштабные бои на границе угрожали перерасти в войну между двумя южноамериканскими государствами. После прекращения огня начались переговоры о мирном урегулировании конфликта при посредничестве стран-гарантов Протокола Рио-де-Жанейро: Аргентины, Бразилии, США и Чили. Мирное соглашение между Перу и Эквадором было заключено только 26 октября 1998 в бразильской столице Бразилиа.

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