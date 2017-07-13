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Комиссия парламента Бразилии высказалась против предъявления Темеру обвинений в коррупции

Международная панорама
13 июля, 23:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 13, июля. /ТАСС

По версии генпрокуратуры страны, с марта по апрель президент незаконно получил более $150 тыс. от глав компании компанию J&F Investimentos

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июля. /ТАСС/. Комиссия по конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии проголосовала против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в коррупции. Соответствующее решение было принято 40 голосами против 25 на заседании, которое транслировало в прямом эфире государственное телевидение.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд (ФВС) страны. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Однако перед вынесением этого вопроса на рассмотрение пленума палаты его должна была обсудить парламентская комиссия по конституции и правосудию. Ее докладчик Сержиу Цвейтер 9 июля призвал поддержать предъявление обвинений Темеру. Впрочем, от голосования комиссии ничего не зависит: окончательное решение о прекращении процесса против президента или о его продолжении в любом случае будет вынесено пленумом нижней палаты. Как ожидается, процесс рассмотрения обвинений парламентом завершится или на следующей неделе, или в начале августа.

Тем не менее победа сторонников Темера в комиссии по конституции и правосудию рассматривается большинством наблюдателей как символическая, так как говорит о поддержке президента многими парламентариями.

26 июня генеральная прокуратура Бразилии обратилась в ФВС с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Глава государства считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы.

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Темер, Мишел
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