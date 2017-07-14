Китай призвал не вмешиваться в его внутренние вопросы под предлогом дела Лю Сяобо

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ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китай призвал другие страны не вмешиваться в его внутренние дела под предлогом смерти правозащитника Лю Сяобо.
"Мы обращаемся к соответствующим странам с призывом уважать правовой суверенитет Китая", - заявил в пятницу представитель МИД Гэн Шуан. Таким образом, говорится на сайте ведомства, он прокомментировал "неподобающие высказывания некоторых иностранных официальных лиц по поводу смерти Лю Сяобо, скончавшегося в результате болезни". "Китай является страной, где главенствует закон. Ведение дела Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая, и иностранным государствам не следует делать ненадлежащие комментарии [по этому поводу]", - отметил сотрудник ведомства.
Гэн Шуан напомнил, что Лю Сяобо был осужден по обвинению в нарушении китайского закона. Когда у него был диагностирован рак печени, "соответствующие организации и медицинские учреждения Китая предприняли все возможные усилия для его лечения из соображений гуманности и в соответствии с законом", добавил дипломат.
Лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в четверг в возрасте 61 года вследствие множественного отказа органов. Он был приговорен 23 декабря 2009 года судом города Пекин к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к свержению государственной власти".