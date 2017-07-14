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Прокуратура Венесуэлы предъявила шести силовикам обвинение в убийстве демонстранта

Международная панорама
14 июля, 2:02 UTC+3 ТАСС

Обвиняемых заключили под стражу на время следствия

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ТАСС, 14 июля. Венесуэльская прокуратура предъявила пяти сотрудникам полиции и сержанту ополчения штата Боливар обвинение в убийстве 22-летнего Агусто Веласкеса. Об этом говорится в заявлении надзорного ведомства.

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Молодой человек получил смертельное ранение во время акции протеста в деканате Университета Орьенте в городе Сьюдад-Боливар 24 мая текущего года.

Силовики обвиняются в квалифицированном умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в неправомерном использовании табельного оружия, указывается в документе. Мерой пресечения на время следствия для обвиняемых стало заключение под стражу.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили резолюции Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками.

За это время погибли уже не менее 90 человек, в том числе сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

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