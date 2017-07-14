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Twitter не хочет блокировать аккаунт Трампа, несмотря на публикацию им оскорблений

Международная панорама
14 июля, 2:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

Операционный директор Twitter Энтони Ноуто заявил, что наличие таких популярных учетных записей способствует росту числа пользователей микроблога и повышению их активности

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Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани считает, что президент США Дональд Трамп полезен для социальной сети и блокировать его учетную запись не следует, несмотря на публикацию американским лидером оскорбительных сообщений. Об этом предприниматель заявил в четверг журналистам агентства Bloomberg.

"Хорошо, что он выступает в Twitter, - констатировал Кордестани. Как отмечает агентство, ранее ряд политических оппонентов Трампа призывал администрацию социальной сети закрыть страницу американского лидера. Поводом для этого стала публикация им серии сообщений с оскорбительными комментариями в адрес известных журналистов и иных деятелей. Это идет вразрез с правилами соцсети.

Операционный директор Twitter Энтони Ноуто, в свою очередь, указал, что наличие популярных учетных записей как та, которая принадлежит Трампу, способствует росту числа пользователей микроблога и повышению их активности. "Мы бы хотели, чтобы все мировые лидеры использовали Twitter, чтобы обращаться к избирателям", - отметил он.

"Чем чаще такое будет происходить, тем лучше мы сможем показывать, что происходит в мире", - пояснил Ноуто.

Трамп как во время предвыборной гонки, так и после инаугурации регулярно публиковал свои комментарии на различные темы в личном микроблоге. В последние недели он, в частности, оставлял записи, в которых рассказывал о встречах с коллегами из других государств.

У Трампа сейчас около 33,7 млн подписчиков. В январе американский лидер заявил, что не пользовался бы соцсетями, "если бы не бесчестность СМИ". Президент США выразил уверенность в том, что журналисты регулярно искажают его слова и доносят их до граждан в собственной неверной интерпретации.

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