CNN: Трамп на пресс-конференции отказал журналистам из США в праве задать последний вопрос

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном отказал американским журналистам в праве задать последний вопрос. Это право получил китайский журналист, который представился как сотрудник Phoenix TV of China, сообщила американская телекомпания CNN.
Она уточнила, что под занавес пресс-конференции Макрон, соблюдая протокол, объявил, что американской прессе предоставляется право задать последний вопрос. Однако Трамп выбрал именно китайского журналиста, которого интересовало мнение президента США о председателе КНР Си Цзиньпине по итогам встреч на саммите G20 в Гамбурге. При этом в начале пресс-конференции Трамп разрешил задать первый вопрос журналистке американской телекомпании ABC, который касался скандала вокруг встречи сына главы государства с российским адвокатом летом прошлого года.
По оценке CNN, президент США нарушил протокол проведения совместных пресс-конференций. "Президент Трамп, как и члены журналистского корпуса Белого дома, поддерживает свободу прессы и вправе выбирать для вопроса любого репортера", - заявила телекомпании первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN. Он обвиняет журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США пообещал бороться с незаконными утечками информации.
В конце апреля президент США неслучайно посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ". Трамп в этот день предпочел выступить перед сторонниками в штате Пенсильвания, чтобы не ехать на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали президенты страны, выступая там с речами, а Трамп этот обычай нарушил.