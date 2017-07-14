США могут вернуть РФ дипсобственность при определенных условиях

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о снятии ареста с дипсобственности России в Соединенных Штатах и может пойти на такой шаг, если Москва проявит честность намерений по Сирии. Об этом сообщил в четверг в эфире телекомпании CNN заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка.

"Мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству", - заявил Горка.

"Факт состоит в том, что мы [США и РФ], возможно, не разделяем одну и ту же философию, один и тот же взгляд на мир. Однако факт в том, что имеется ряд тем, вызывающих обоюдную обеспокоенность", - продолжал он.

Заместитель помощника главы Белого дома увязал вопрос возврата России ее дипсобственности с выполнением обязательств по соблюдению режима перемирия в Сирии.

"Вспомним более 400 тысяч человек, убитых в Сирии, это ужасно. Если мы увидим свидетельства честных намерений со стороны Кремля в плане таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии, то тогда, возможно, есть шанс, что [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон захочет, чтобы это (возврат дипсобственности - прим. ТАСС) произошло. Это будет улучшением отношений между столицами наших государств", - сказал Горка, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что терпение Москвы в вопросе с арестом дипсобственности РФ в США на исходе. По его словам, "конкретного таймлайна (повременного графика действий) нет, есть понимание, что действительно терпение на исходе, потому что ситуация беспрецедентная и с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, и с точки зрения международного права".