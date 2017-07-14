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Республиканцы отклонили девять поправок по России для оборонного бюджета США

Международная панорама
14 июля, 4:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июля. /ТАСС

По мнению демократа Бэррона Янгсмита, отклоненные поправки содержат "множество хороших мыслей", которые могли бы помочь обезопасить США от "российского вмешательства"

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© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Контролируемый республиканцами Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США отклонил девять поправок демократов, касающихся России, к проекту оборонного бюджета на 2018 год (начинается в США 1 октября - прим. ТАСС). Об этом говорится в заявлении директора по коммуникациям демократов комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил Бэррона Янгсмита.

"Вот список связанных с Россией поправок, которые контролируемый республиканцами Комитет по регламенту и руководство Палаты представителей отклонили, воспрепятствовав их обсуждению и голосованию по ним во время дебатов по проекту оборонного бюджета на 2018 год", - отметил он.

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По мнению Янгсмита, отклоненные поправки "содержат множество хороших мыслей, которые могли бы помочь обезопасить нашу страну от российского вмешательства и противостоять российской кампании по влиянию" на США. Представитель демократов пояснил, что были одобрены для последующих дебатов и голосования лишь четыре поправки, которые по сути уже и так выполняются Министерством обороны США. "Ни одна из них не затрагивает более широкие стратегические цели России", - заключил он.

В частности, были отклонены инициативы по созданию Национального центра реагирования на российские угрозы, управления по "незаконной финансовой деятельности России в Европе", отчетов о "подрывной деятельности Российской Федерации", по ограничению обмена информации по кибербезопасности с Россией, по запрету финансирования совместной с Россией деятельности в сфере кибербезопасности.

Однако были одобрены поправки, касающиеся предоставления отчета Конгрессу о российско-сербских отношениях в области безопасности, обновления стратегии Пентагона в сфере кибербезопасности, обучения военнослужащих США способам "противостоять российской пропаганде и дезинформации", а также о предоставлении законодателям доклада о "любых за последние 24 месяца попытках Российской Федерации или поддерживаемых Российской Федерацией субъектов атаковать Министерство обороны США".

Теперь конгрессмены будут обсуждать эти поправки на слушаниях в комитете.

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