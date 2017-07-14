СМИ: суд в Перу выдал ордер на арест экс-президента Умалы и его жены

ТАСС, 14 июля. Перуанский судья Ричард Консепсьон Каруанчо выдал ордер на арест экс-президента страны Ольянты Умалы и его жены Надин Эредиа в рамках дела об отмывании денег и организации преступного сообщества. Об этом сообщила в среду местная радиостанции RPP.

Умала и Эредиа будут находиться в тюрьме в течение 18 месяцев. Если вердикт по их делу не будет вынесен в течение этого времени, этот срок может быть продлен.

Суд удовлетворил запрос прокуратуры Перу. По данным следствия, бывший глава государства незаконно получил от бразильской строительной фирмы Odebrecht $3 млн на предвыборную кампанию 2011 года.

Как сообщил в эфире государственного телевидения TV Peru адвокат бывшего главы государства Хулио Эспиноса, Ольянта Умала и его жена обжалуют решение суда о предварительном заключении на 18 месяцев. "Они всегда выражали готовность сотрудничать с властями. Оба направляются сейчас в суд, чтобы исполнить решение, как поступали всегда. Это доказывает, что они не собирались и не собираются скрываться", - сказал юрист.

Умала заявил о намерении бороться за свои права после решения судьи, который удовлетворил запрос прокуратуры о его аресте. "Это [решение] подтверждает злоупотребление властью, с которым мы будем бороться ради защиты своих прав и прав всех [граждан]", - написал политик в Twitter.

Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos. — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) 14 July 2017

В сентябре 2015 года прокуратура Перу включила супругу Ольянты Умалы, занимавшего тогда пост президента страны, в список лиц, в отношении которых ведется расследование по делу о финансовых махинациях. Эредиа подозревается в причастности к нелегальному финансированию возглавляемой ею партии со стороны правительства Венесуэлы и бразильских строительных фирм Odebrecht и OAS.

В конце 2016 года в число подозреваемых по этому делу был включен и сам Умала. По данным прокуратуры, предполагаемые нарушения относятся к периодам проведения избирательных кампаний 2006 и 2011 года. Экс-президент Перу и его супруга отвергают все обвинения в свой адрес. По данному делу им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Умала завершил свой пятилетний мандат 28 июля 2016 года. Он по-прежнему обладает президентской неприкосновенностью в том, что касается расследования его действий на высшем государственном посту.

В феврале суд выдал ордер на арест другого экс-президента Перу - Алехандро Толедо, также подозреваемого в коррупции и незаконных договоренностях с Odebrecht. По версии следствия, этот политик и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $20 млн. Взамен Odebrecht якобы получила выгодный контракт на строительство одной из автомагистралей. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту он покинул Перу и до сих пор находится в бегах.