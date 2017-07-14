ProPublica: адвокат Трампа угрожал человеку, посоветовавшему ему уйти в отставку

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Частный адвокат президента США Марк Касовиц угрожал человеку, который рекомендовал юристу добровольно перестать защищать интересы Дональда Трампа по факту предполагаемых контактов с российскими официальными лицами. Об этом сообщила в четверг некоммерческая организация ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями.
ProPublica не раскрывает имени оппонента Касовица, но ручается за достоверность предоставленной им переписки по электронной почте с адвокатом Трампа. Данный человек действовал под впечатлением недавней публикации телекомпании MSNBC. Согласно ее сведениям, Касовиц ранее отказался проходить проверку на благонадежность для получения права доступа к секретным сведениям, так как был заведомо убежден в неудаче. Утверждалось, что адвокат склонен к злоупотреблению алкоголем и отличается несдержанностью в обращении с людьми.
Источник ProPublica на этой неделе направил Касовицу анонимное письмо по электронной почте с предложением подать в отставку. Юрист ответил серией угрожающих посланий, отправленных вечером в течение 30 минут. "Я тобой занялся как следует, ты зря со мной связался, посмотрим, что ты собой представляешь. Ну держись", - цитирует организация одно из писем Касовица.
В других посланиях он указывал номер своего телефона и в грубой форме требовал выяснить отношения один на один.
Представитель адвоката президента уже направил ProPublica послание с извинениями перед неизвестным адресатом. "Касовиц, который занят делами клиентов, сказал, что намерен попросить прощения у автора письма, упомянутого в публикации ProPublica. Мы не ищем оправдания, хотя письмо по электронной почте поступило в конце долгого рабочего дня, который в 22:00 еще не завершился. Касовиц сказал, что автор письма вправе иметь собственное мнение, и ему не следовало отвечать столь неподобающим образом", - приводит организация ответ представителя адвоката.
В конце мая на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что все вопросы по поводу предполагаемых контактов между людьми из окружения Дональда Трампа и российскими официальными лицами будут впредь передавать Марку Касовицу. Ранее Трамп нанял частного адвоката, чтобы тот помогал ему во взаимодействии как с членами Конгресса США, так и с занимающимися расследованием в отношении России сотрудниками министерства юстиции и назначенным координатором данного расследования спецпрокурором Робертом Мюллером. Касовиц до этого защищал интересы Трампа на протяжении 15 лет.