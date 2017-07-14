Руководство Южной Осетии и военные РФ почтили память погибших за независимость республики

ЦХИНВАЛ, 14 июля. /ТАСС/. Руководство Южной Осетии и военнослужащие 4-й российской базы, дислоцированной в регионе, почтили память погибших за независимость республики на митинге, посвященным 25-летию ввода миротворцев в Южную Осетию.

"Есть события, значение которых не тускнеет с течением времени. Напротив, каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяющую роль в истории того или иного народа. Именно к таким относится событие, произошедшее ровно 25 лет назад - 14 июля 1992 года, когда согласно Дагомысским соглашениям на землю Южной Осетии были введены трехсторонние Смешанные силы по поддержанию мира", - сказал врио начальника 4-й военной базы Алексей Плисов, выступая на митинге.

Он напомнил, что в 1992 году эти задачи были возложены на главу Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС) Сергея Шойгу.

"Созданная команда сумела в кратчайшие сроки снизить напряженность в регионе, остановить кровопролитие и создать условия для перехода к мирной жизни. Но в августе 2008 года им пришлось испытать вероломство своих вчерашних товарищей по оружию из грузинского миротворческого батальона, одними из первых принять на себя удар агрессора", - напомнил Плисов.

"Проявив героизм и мужество, воины-миротворцы стойко отражали натиск врага, ценою многих жизней сдерживая его наступательный порыв до подхода российских войск. Сегодня каждая из этих жертв заслуживает того, чтобы мы склонили голову в память о ней", - подчеркнул он.

После этого президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, руководство республики и российские военнослужащие почтили погибших минутой молчания.

Российские миротворцы в Южной Осетии

Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года в соответствии с Дагомысским соглашением для урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией. Вместе с российскими военнослужащими в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

В соответствии с этим же соглашением была сформирована Смешанная контрольная комиссия. Ее возглавили три сопредседателя - член правительства, председатель ГКЧС России Сергей Шойгу, член Госсовета, министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и председатель совета министров Северной Осетии Сергей Хетагуров. Комиссия обеспечивала контроль за прекращением огня, выводом вооруженных формирований, роспуском сил самообороны, режим безопасности в зоне конфликта.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была сформирована 4-я российская военная база.