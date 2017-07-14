Китай сделал представление США в связи с комментариями относительно смерти Лю Сяобо

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ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство КНР по дипломатическим каналам вынесло представление нескольким странам, в том числе США, в связи с "ненадлежащими" комментариями официальных лиц данных государств после кончины правозащитника Лю Сяобо. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы сделали представления нескольким странам, которые допустили ненадлежащие высказывания в связи со смертью Лю Сяобо", - отметил он. - "В числе этих государств США". Ранее на официальном сайте МИД также было размещено соответствующее заявление, в котором Пекин обратился с призывом "уважать правовой суверенитет Китая".
В распространенном в четверг Белым домом заявлении пресс-секретаря главы государства Шона Спайсера отмечалось, что президент США Дональд Трамп "глубоко опечален" кончиной Лю Сяобо.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также выразил соболезнования близким правозащитника и призвал Пекин отпустить из-под домашнего ареста его супругу Лю Ся и позволить ей покинуть Китай.
Лю Сяобо в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". Китайские власти обвинили его в "распространении антиправительственных слухов" и "организации деятельности, направленной на свержение нынешнего правительства". В 2010 году ему была присуждена Нобелевская премия мира, что вызвало протесты Пекина.